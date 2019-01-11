2019-01-11T13:48:33+03:00
Экономика

В Красноярске подорожала аренда муниципальной земли на 4,3 процента

За год на аренде бюджет города собрал почти 700 миллионов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске подорожала аренда муниципальной земли на 4,3 процентаВ Красноярске подорожала аренда муниципальной земли на 4,3 процентаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с нового года подорожала аренда муниципальной земли – на 4,3 %. Такой уровень инфляции был заложен в федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Увеличение платежа касается всех арендаторов, кто заключал свои договора с мэрией до 1 января 2019 года. Изменение стоимости аренды не должно стать для них неожиданностью. По словам замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Евгения Ростовцева, при заключении договоров арендаторов всегда предупреждают об этом.

Для владельце частных жилых домов и гаражей, дачников и садоводов, технических служб, размещающих сети инженерной инфраструктуры – размер платежа ассчитывается, исходя из кадастровой стоимости земельного участка – 0,1 %.

Для представителей бизнеса, например, владельцев складских и производственных помещений, автомастерских и автозаправочных станций, сезонных кафе, размер коэффициентов, влияющих на начисление арендной платы – 1,5 % от кадастровой стоимости.

В мэрии напомнили, что арендная плата за землю – одна из статей дохода городского бюджета. В 2018 году таким образом собрали около 700 миллионов рублей.

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