2019-01-11T13:17:11+03:00
Общество

В Красноярске продают особняк за 100 миллионов рублей

Продавец уверяет: он находится в 10 минутах от исторического центра
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске продают особняк за 100 миллионов рублей. Фото: портал N1.RUВ Красноярске продают особняк за 100 миллионов рублей. Фото: портал N1.RU
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В Красноярске продают особняк за 100 миллионов рублей. Информация выставлена на портале недвижимости N1.RU. Из описания следует, что находится эта «уникальная усадьба» в Центральном районе Красноярска, на Северном шоссе. До исторического центра – всего 10 минут (видимо, езды на автомобиле и без учета пробок). Усадьбу с дороги не видать, от посторонних ее скрывает естественный ландшафт.

Отдав целое состояние, покупатель получает большой дом из кирпича с гранитной облицовкой, 310 квадратных метров жилой площади (внутри две стильных спальни, детская, кабинет), земельный участок в 300 соток и пруд, в котором плавают зеркальные карпы и дикие утки. Здесь, как уверяет продавец, можно забыть о проблемах большого города.

Поскольку точный адрес, где находится особняк, не указан, мы попытались найти его на карте самостоятельно. Все-таки здание и пруд как-то должны быть обозначены. Однако ни 2ГИС, ни космическая гугл-карта не дали ответа на вопрос.

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