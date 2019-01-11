Красноярскому краю на улучшение экологии выделят 69 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-11T11:52:23+03:00

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Красноярскому краю на реализацию комплексного плана по улучшение экологической обстановки до 2024 года выделят 68,69 миллиарда рублей. Соответствующий документ на 40 страницах уже подписан зампредседателя Правительства РФ Алексеем Гордеевым. В ближайшее время он должен появиться в официальных источниках, сообщают Новости ТВК.

Указанная сумма складывается из следующих составляющих:

- 8,73 миллиардов рублей – средства федерального бюджета;

- 1,24 миллиарда – из краевого бюджета;

- 58,72 миллиарда – внебюджетные средства, которые должны внести промышленные предприятия края.

В комплексный план входит снижение выбросов от предприятий теплоэнергетики и частного сектора, на это будет потрачено 46,55 миллиарда рублей. До 2024 года закроют 27 малоэффективных котельных. На изменение транспортной системы, конкретно на создание железнодорожного кольца вокруг краевого центра – 10 миллиардов рублей. Также продолжится снос аварийного частного жилого сектора.