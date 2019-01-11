Красноярскому краю на улучшение экологии выделят 69 миллиардов рублей
Красноярскому краю на реализацию комплексного плана по улучшение экологической обстановки до 2024 года выделят 68,69 миллиарда рублей. Соответствующий документ на 40 страницах уже подписан зампредседателя Правительства РФ Алексеем Гордеевым. В ближайшее время он должен появиться в официальных источниках, сообщают Новости ТВК.
Указанная сумма складывается из следующих составляющих:
- 8,73 миллиардов рублей – средства федерального бюджета;
- 1,24 миллиарда – из краевого бюджета;
- 58,72 миллиарда – внебюджетные средства, которые должны внести промышленные предприятия края.
В комплексный план входит снижение выбросов от предприятий теплоэнергетики и частного сектора, на это будет потрачено 46,55 миллиарда рублей. До 2024 года закроют 27 малоэффективных котельных. На изменение транспортной системы, конкретно на создание железнодорожного кольца вокруг краевого центра – 10 миллиардов рублей. Также продолжится снос аварийного частного жилого сектора.