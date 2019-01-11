В Красноярске подрядчика-нарушителя вычислили по оставленной адресной табличке снесенного дома

СЕГОДНЯ 09:38 2019-01-11T11:00:05+03:00

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В Красноярске подрядчика-нарушителя вычислили по оставленной им на месте преступления улике. Преступление – административное, за что, собственно, он должен понести наказание.

Речь идет о несанкционированной свалке в зеленой зоне в окрестностях краевого центра – в районе Солонцов. Неравнодушные горожане обратили внимание, как тяжелый грузовик что-то вываливает в чистом поле. Когда подъехали ближе, стало понятно – это остатки какого-то ветхого деревянного строения. А сверху лежала адресная табличка: «Ул. Калинина, 69в».

Фотографии попали в социальные сети, там информацией заинтересовался департамент градостроительства. Вычислить подрядчика, который осуществлял снос дома по указанному адресу, не составило труда. Нарушителя заставили убрать весь оставленный им в зеленой зоне мусор и увести его на полигон. А сам он поставлен на карандаш – до первого предупреждения.