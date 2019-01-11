В Красноярске за взятки осудят бывшего гендиректора авиапредприятия

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:12:19+03:00

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В Красноярске перед судом предстанет бывший генеральный директор краевого госпредприятия «КрасАвиа». Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

В ходе расследования было установлено, что в период 2016 – 2017 годов, когда подозреваемый руководил авиапредприятием, он имел полномочия определять требования к участникам закупок товарно-материальных ценностей для нужд компании. Для того, чтобы продвинуть того или иного поставщика и помочь ему выиграть тендер, он предлагал им свою помощь в обмен на процент от стоимости контракта.

- В указанный период обвиняемый получил взятки в виде денег на общую сумму, превышающую 4 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ведомстве.

Подозреваемый полностью признал свою вину и ждет суда под стражей.