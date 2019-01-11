11 Янв. 2019 2019-01-11T08:50:15+03:00

За две недели жители Красноярска 223 раза пожаловались на плохой воздух Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

За две недели – одну до Нового года, другую после – жители Красноярска пожаловались на качество атмосферного воздуха 223 раза. О результатах работы «горячей линии» рассказали в министерстве экологии и рационального землепользования края.

Передвижная экологическая лаборатория выезжала 50 раз. Было взято 480 проб во всех районах Красноярска. Анализ показал, что 50 случаях (это 10,4 %) зафиксирован повышенный уровень загрязняющих веществ.

Всего за минувший год краевой наблюдательной сетью, в которую входят девять автоматизированных постов наблюдения и три передвижные эколаборатории, произведено около 69 тысяч отборов проб атмосферного воздуха. Повышенный уровень концентрации загрязняющих веществ зафиксирован в 2011 случаях (2,9%).

Добавим, что за выходные и праздничные дни специалисты ведомства провели 15 рейдов, в том числе и в ночное время. Установили 4 источника загрязнения воздуха. Идет административное расследование, устанавливаются собственники объектов.

Обо всех нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать по телефону горячей линии министерства +7(391) 21-21-706. Подробную информацию о состоянии окружающей среды можно узнать на сайте краевого центра мониторинга.