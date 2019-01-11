2019-01-11T07:58:14+03:00
Общество

В Эвенкии школу оштрафовали на 30 тысяч за холодные помещения

Там работают три педагога и ходят пять детей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Эвенкии школу оштрафовали на 30 тысяч за холодные помещенияВ Эвенкии школу оштрафовали на 30 тысяч за холодные помещенияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Эвенкии школу оштрафовали за несоблюдение требований санитарного законодательства. Речь идет об МКОУ «Учамская начальная школа – детский сад». Специалисты Роспотребнадзора провели там плановую выездную проверку и обратили внимание на температуру в помещениях, где находятся дети. Сделали замеры. В комнатах температура воздуха еще выдерживала нормативы. А вот в раздевалке она составляла всего 17 градусов, тогда как допустимые значения – 21 – 23 градуса.

Учамская начальная школа – детский сад была оштрафована на 30 тысяч рублей. Руководству учреждения специалисты Роспотребнадзора выдали предписание о недопущении нарушений требований санитарного законодательства с установленным сроком выполнения. В кратчайшие сроки нарушение необходимо устранить.

Добавим, что учреждение, о котором идет речь, посещают меньше десятка ребятишек. А педагогический состав, как указано на официальном сайте, представляют директор и два воспитателя.

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