2019-01-11T06:31:33+03:00
Общество

ВТБ запускает эквайринговое обслуживание в Большом театре

ВТБ заключил договор на обслуживание всех касс Большого театра и продаж билетов через сайт организации
Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

Клиентам доступны в том числе бесконтактные способы оплаты, включая системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. К оплате принимаются карты как международных платежных систем, так и карты «Мир».

«Банк ВТБ с гордостью выступает единственным партнером Большого Театра по обслуживанию эквайринга как физических касс, так и продаж через интернет-сайт. Большой театр – это национальный бренд России в масштабах мирового искусства. Мы разделяем его особое внимание к своим зрителям и предоставим максимально стабильный и надежный сервис. Эквайринг такого учреждения — это знаковый проект для ВТБ. Мы планомерно укрепляем свои позиции в обслуживании предприятий сферы культуры», — отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске за взятки осудят бывшего гендиректора авиапредприятия
За две недели жители Красноярска 223 раза пожаловались на плохой воздух
В Красноярском крае родственницы не смогли по-хорошему разделить наследство
В Эвенкии школу оштрафовали на 30 тысяч за холодные помещения
Красноярскому министру здравоохранения назначили нового заместителя
В Красноярске на всю ночь перекрыли улицу Перенсона
Красноярцев предупредили о возврате билетов на соревнования Универсиады
Экс-депутат Аркадий Волков признал вину в суде
Танцующий на Столбах медведь победил в национальном конкурсе фотоловушек
Чиновников Красноярска обязали отчитаться о личных страницах в соцсетях
Старый Новый год на Театральной площади
Проверку 7-часовой задержки рейса Красноярск – Москва начала прокуратура
«Сломалась посреди леса»: замерзавшую на трассе девушку спасли полицейские
В Красноярском крае отчим полгода растлевал 11-летнюю падчерицу, пока жена была на работе
Первую беспересадочную электричку запускают из Красноярска в Лесосибирск
Серийный педофил из Сосновоборска надругался над 9-летним мальчиком