Красноярскому министру здравоохранения назначили нового заместителя

11 Янв. 2019 2019-01-11T06:07:29+03:00

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Министру здравоохранения Красноярского края назначили нового заместителя. Документ о назначении подписан председателем правительства края Юрием Лапшиным. Место заместителя министра займет Марина Бичурина. До настоящего момента она работала заместителем главного врача Красноярской межрайонной клинической больницы № 4, основное направление которой – гинекология.

По специализации Марина Бичурина – врач акушер-гинеколог высшей категории. Контракт с ней заключен сроком на три года. К своим обязанностям она приступает с понедельника 14 января. Уточним, что до этого у министра здравоохранения Виталия Денисова было два заместителя. О новом члене его команды известно, что она связана с медициной 28 лет. В 1992 году окончила Красноярский государственный медицинский институт, в 1993 году там же – интернатуру.

Имеет государственные и ведомственные благодарности и поощрения.