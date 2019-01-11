В Красноярске на всю ночь перекрыли улицу Перенсона

11 Янв. 2019 2019-01-11T05:21:49+03:00

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В Красноярске на всю ночь перекрывали улицу в центре города. Перенсона на участке от Мира и до Маркса оказалась недоступна для остановки и парковки транспорта в промежутке с 22 часов 10 января до 10.30 часов 11 января.

А уже сегодня, 11 января, с 11 и до 13.30 часов здесь и вовсе будет запрещен проезд для автомобилей. Такая информация появилась на официальном сайте городской администрации в разделе «анонсы». Причиной ограничения называют гражданскую панихиду, которая пройдет в Доме офицеров. При скоплении людей, которые придут на траурное мероприятие, необходимо будет обеспечить безопасность дорожного движения.

Правда, по какому поводу проводится гражданская панихида, в мэрии не уточнили.

Автомобилистам следует учитывать эту информацию и выбрать другой путь проезда. Со стороны Маркса и Мира уже выставлены соответствующие запрещающие знаки.