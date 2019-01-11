Красноярцев предупредили о возврате билетов на соревнования Универсиады

11 Янв. 2019 2019-01-11T06:04:01+03:00

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Красноярцев и всех остальных болельщиков, которые приобрели билеты на состязания по фигурному катанию на Универсиаду, предупредили, что купленные ими ранее билеты отзываются. Произошли изменения, из-за которых пришлось пересмотреть расписание выступлений спортсменов.

Дело в том, что ранее планировалось, что в один день 8 марта пройдут два этапа состязания – утром и вечером. Однако, как пояснили в пресс-службе Дирекции Универсиады, спортивное событие вызвала повышенный интерес среди спортсменов. Участников заявилось больше, чем ожидалось изначально. Поэтому решено провести три этапа вместо двух:

- 13:00 – синхронное катание, короткая программа

- 14:00 – одиночное катание, женщины, короткая программа

- 19:30 – танцы на льду, произвольный танец.

В связи с этим болельщики могут либо оформить возврат билетов и получить назад деньги. Либо доплатить и получить единый билет, по которому можно пройти на все три состязания. Билетный оператор готов забронировать новые билеты на аналогичные места с удобным для зрителей способом получения на 8 марта.

Подробную информацию по вопросам приобретения и обмена билетов можно уточнить у билетного оператора по телефону: 8-800-707-06-19 или электронной почте: universiade@parter.ru.