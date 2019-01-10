Танцующий на Столбах медведь победил в национальном конкурсе фотоловушек

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:03:50+03:00

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Снимок танцующего на Столбах медведя одержал победу в национальном конкурсе «Фотоловушка-2018». Фото под названием «Танцор диско» стало абсолютным лидером, набрав максимальное количество голосов (1388). На нем хищник лихо «отплясывает» у дерева, стоя на задних лапах. Вышло очень выразительно. Поэтому зрители и проголосовали за его победу.

К слову, в минувшем году заповедник «Столбы» отправил на конкурс рекордное количество материалов. 16 фотографий и 13 видео с животными, попавшими в фотоловушки, приняли участие в народном онлайн-голосовании. Тут тебе и росомаха, и играющие лисицы, и купание косолапых…

Напомним, конкурс «Фотоловушка-2018» предназначен продемонстрировать возможности современных технологий. А также поощрить использование фотоловушек как средств изучения, наблюдения и охраны животных.

Больше фотографий, сделанных фотоловушками, можно увидеть здесь.