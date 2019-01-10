2019-01-10T13:24:10+03:00
Общество

Старый Новый год на Театральной площади

Гостей ждет концерт духового оркестра, шоу барабанщиков и фейерверк
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Фото: медиагруппа «Прима»Фото: медиагруппа «Прима»
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Старый Новый год готовит сюрпризы. 13 января пройдет яркое закрытие «Белой ярмарки». Программа начнется в 12:00 и продолжиться до 21:00. Те, кто уже были на «Белой ярмарке» знают, что всех ждет большое количество разнообразных локаций: торговые ряды, каток, парк аттракционов и традиционные ледяные горки. Плюс ко всему, в последний день ярмарки можно получить скидки у многих торговцев, имейте это в виду. Ещё есть возможность сходить с ребенком в домик Деда Мороза и отправить открытку с поздравлениями в почте «Белой ярмарки».

Программа:

С 12:00 до 21:00 концерты на сцене «Белой ярмарки». Стоит обратить внимание на народный хор «Берёзка» (в 14:00) и выступление группы Ceol na Mara, которая играет кельтскую музыку (в 18:00).

В 19:00 — мировые хиты играет Красноярский духовой оркестр. Это один из самых любимых красноярских коллективов, который собирает на свои выступления тысячи зрителей.

В 20:00 — фейерверк. На сцене Денис Сидоров. Это — часовое нон-стоп выступление лидера шоу барабанщиков ZANOZZZA на самодельной установке со спецэффектами.

«Белая ярмарка» проходила на Театральной площади с 20 декабря. Этот праздник организовали медиагруппа «Прима» и Администрация Центрального района Красноярска.

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