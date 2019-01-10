2019-01-10T13:11:36+03:00
Происшествия

Проверку 7-часовой задержки рейса Красноярск – Москва начала прокуратура

Люди должны были вылететь рано утром, но…
Ася ЖУКОВА
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Проверку 7-часовой задержки рейса Красноярск – Москва начала прокуратура.Проверку 7-часовой задержки рейса Красноярск – Москва начала прокуратура.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Задержкой рейса КрасноярскМосква, которая продолжалась почти семь часов, заинтересовалась Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Проверка случившегося уже начата, рассказали в пресс-службе ведомства.

Самолет Боинг 737-800 должен был улететь в столицу сегодня, 10 января, около восьми часов утра (по местному времени). Однако рейс перенесли раз, потом еще один и еще…

По данным пресс-службы аэропорта, такая задержка была вызвана необходимостью. Плановая проверка судна выявила некоторые неполадки. Поэтому 77 пассажиров вынуждены были ждать в аэропорту почти до 14.30 – пока им не назначили резервный борт.

Между тем, «Российская газета» со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры Оксану Горбунову, сообщила о другой причине задержки. По информации ведомства, ею стало позднее прибытие самолета в аэропорт.

Сведения пока предварительные. Что на самом деле произошло, покажет проверка прокуратуры.

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