«Сломалась посреди леса»: замерзавшую на трассе девушку спасли полицейские

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:50:36+03:00

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- По дороге в Красноярск у меня сломалась машина прямо посреди леса. Буквально через несколько минут ко мне подъехали сотрудники ДПС. Поняв, что произошло, пересадили в свой автомобиль, чтобы я не замерзла. Помогли вызвать эвакуатор и дождались, пока за мной приехала машина. Большое спасибо!

Эта история произошла с жительницей Октябрьского района Красноярска еще в середине ноября. Но стало известно о ней только сейчас. Автомобиль, за рулем которого находилась девушка, заглох на трассе в 23 километрах от краевого центра. Как раз в те дни, когда в край пришли первые морозы. Благо неподалеку оказались дорожные полицейские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/685643" frameborder="0"></iframe> Девушка замерзала ночью на трассе.! другой источник

- Хотели сами отремонтировать автомобиль, но поняли – при такой поломке это невозможно, - рассказывают в ОГИБДД МО МВД России «Березовский». – Поэтому доставили водителя к пункту технического осмотра.

Через несколько дней девушка поблагодарила их в интернете. А потом еще позвонила в ГИБДД, чтобы передать свою признательность.