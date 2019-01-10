2019-01-10T12:50:36+03:00
Происшествия

«Сломалась посреди леса»: замерзавшую на трассе девушку спасли полицейские

Пересадили в теплое авто и помогли с эвакуацией [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Замерзавшую на трассе под Красноярском девушку спасли полицейские. Фото: пресс-служба краевого главка.Замерзавшую на трассе под Красноярском девушку спасли полицейские. Фото: пресс-служба краевого главка.
Изменить размер текста:

- По дороге в Красноярск у меня сломалась машина прямо посреди леса. Буквально через несколько минут ко мне подъехали сотрудники ДПС. Поняв, что произошло, пересадили в свой автомобиль, чтобы я не замерзла. Помогли вызвать эвакуатор и дождались, пока за мной приехала машина. Большое спасибо!

Эта история произошла с жительницей Октябрьского района Красноярска еще в середине ноября. Но стало известно о ней только сейчас. Автомобиль, за рулем которого находилась девушка, заглох на трассе в 23 километрах от краевого центра. Как раз в те дни, когда в край пришли первые морозы. Благо неподалеку оказались дорожные полицейские.

Девушка замерзала ночью на трассе.! другой источник

- Хотели сами отремонтировать автомобиль, но поняли – при такой поломке это невозможно, - рассказывают в ОГИБДД МО МВД России «Березовский». – Поэтому доставили водителя к пункту технического осмотра.

Через несколько дней девушка поблагодарила их в интернете. А потом еще позвонила в ГИБДД, чтобы передать свою признательность.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Танцующий на Столбах медведь победил в национальном конкурсе фотоловушек
Чиновников Красноярска обязали отчитаться о личных страницах в соцсетях
Старый Новый год на Театральной площади
Проверку 7-часовой задержки рейса Красноярск – Москва начала прокуратура
В Красноярском крае отчим полгода растлевал 11-летнюю падчерицу, пока жена была на работе
Первую беспересадочную электричку запускают из Красноярска в Лесосибирск
Серийный педофил из Сосновоборска надругался над 9-летним мальчиком
Повышение тарифов на проезд объяснили в мэрии Красноярска
Умную систему управления движением запустят на всех улицах Красноярска
Несколько улиц Красноярска перекрывают на неделю
Скопившийся в Красноярске мусор уберут к субботе
Дачница из Минусинского района засудила объявившего ее воровкой соседа
О появлении мухи-переносчицы холеры предупреждают красноярцев
Все выделенные полосы Красноярска заработают с 26 января
Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Минусинске
Привлекалась 13 раз за год! Заехавшую на BMW на вантовый мост ради лайков оштрафуют на 2 тысячи
Крушили витрины палками: четверо в шарфах на лицах совершили дерзкий налет на ювелирный салон
Средний возраст рожениц в Красноярске растет
Автовокзал Красноярска решено зачистить от павильонов
Труп в запертой квартире обнаружили шарыповские спасатели
В Красноярске мошенники продавали элитные квартиры по поддельным документам
Чиновницу из Емельяновского района вновь поймали на мошенничестве с землей
Житель Красноярска застрелил незнакомца ради машины: дали 19 лет
Под Красноярском заведующая детсада накупила игрушек на 75 тысяч, чтобы скрыть мошенничество
Приоритетами для Красноярска в 2019 году станут аквапарк и крематорий
Красноярска разбила голову на катке, а в медпункте Татышев-парка не оказалось носилок
В Красноярске за новогодние праздники на дорогах задержали 165 пьяных водителей