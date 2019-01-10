10 Янв. 2019 2019-01-10T12:21:52+03:00

В Красноярском крае отчим полгода растлевал 11-летнюю падчерицу, пока жена была на работе. Фото: Мария ЛЕНЦ

О том, что с ней случилось, школьница смогла рассказать только через год

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Житель одного из поселков Богучанского района Красноярского края полгода развращал 11-летнюю падчерицу, пока ее матери не было дома. Об этом случае сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

- С сентября 2016-го по март 2017-го 31-летний мужчина совершил 15 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, - поясняют в управлении. - Следствием и судом это доказано. Девочка рассказала матери о том, что с ней произошло, только в январе 2018-го.

Женщина обратилась в следственные органы. Подозреваемого задержали. Однако свою вину он не признал. Недавно прошел суд. Мужчине вменялись «Насильственные действия сексуального характера», это до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В итоге ему дали 15 лет. Приговор суда в законную силу еще не вступил.