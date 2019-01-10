2019-01-10T12:21:52+03:00
Происшествия

В Красноярском крае отчим полгода растлевал 11-летнюю падчерицу, пока жена была на работе

О том, что с ней случилось, школьница смогла рассказать только через год
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярском крае отчим полгода растлевал 11-летнюю падчерицу, пока жена была на работе.В Красноярском крае отчим полгода растлевал 11-летнюю падчерицу, пока жена была на работе.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Житель одного из поселков Богучанского района Красноярского края полгода развращал 11-летнюю падчерицу, пока ее матери не было дома. Об этом случае сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

- С сентября 2016-го по март 2017-го 31-летний мужчина совершил 15 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, - поясняют в управлении. - Следствием и судом это доказано. Девочка рассказала матери о том, что с ней произошло, только в январе 2018-го.

Женщина обратилась в следственные органы. Подозреваемого задержали. Однако свою вину он не признал. Недавно прошел суд. Мужчине вменялись «Насильственные действия сексуального характера», это до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В итоге ему дали 15 лет. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Сломалась посреди леса»: замерзавшую на трассе девушку спасли полицейские
Первую беспересадочную электричку запускают из Красноярска в Лесосибирск
Серийный педофил из Сосновоборска надругался над 9-летним мальчиком
Повышение тарифов на проезд объяснили в мэрии Красноярска
«Умную» систему управления движением запустят на всех улицах Красноярска
Несколько улиц Красноярска перекрывают на неделю
Скопившийся в Красноярске мусор уберут к субботе
Дачница из Минусинского района засудила объявившего ее воровкой соседа
О появлении мухи-переносчицы холеры предупреждают красноярцев
Все выделенные полосы Красноярска заработают с 26 января
Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Минусинске
Привлекалась 13 раз за год! Заехавшую на BMW на вантовый мост ради лайков оштрафуют на 2 тысячи
Крушили витрины палками: четверо в шарфах на лицах совершили дерзкий налет на ювелирный салон
Средний возраст рожениц в Красноярске растет
Автовокзал Красноярска решено зачистить от павильонов
Труп в запертой квартире обнаружили шарыповские спасатели
В Красноярске мошенники продавали элитные квартиры по поддельным документам
Чиновницу из Емельяновского района вновь поймали на мошенничестве с землей
Житель Красноярска застрелил незнакомца ради машины: дали 19 лет
Под Красноярском заведующая детсада накупила игрушек на 75 тысяч, чтобы скрыть мошенничество
Приоритетами для Красноярска в 2019 году станут аквапарк и крематорий
Красноярска разбила голову на катке, а в медпункте Татышев-парка не оказалось носилок
В Красноярске за новогодние праздники на дорогах задержали 165 пьяных водителей