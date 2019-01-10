Первую беспересадочную электричку запускают из Красноярска в Лесосибирск

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:55:37+03:00

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Прямая электричка соединит Красноярск и Лесосибирск. Первый рейс назначен на 11 января 2019 года, сообщили в пресс-службе КрасЖД. Поезда будут ходить по выходным, причем – повторимся – без пересадок.

Итак, электричка отправится из Красноярска в пятницу в 21.53, прибудет в Лесосибирск в субботу в 07.57. Из Лесосибирска она поедет в воскресение в 20.30, в Красноярске будет в понедельник в 06.10.

Поезд охватит пригородные зоны: Красноярск – Чернореченская – Ачинск – Суриково - Лесосибирск. Будет останавливаться на станциях Чернореченская, Ачинск, Кытат, Суриково, Малая Кеть, Чайда, Большая Кеть, Пировская.

Стоимость проезда 675 рублей. Имеется в виду – полный билет.

- Маршрут позволит совершать поездки по выходным из Красноярска в Лесосибирск и обратно, также он рассчитан на студентов из северных населенных пунктов края, которые учатся в краевом центре, - говорят в КрасЖД.