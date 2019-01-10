2019-01-10T11:39:39+03:00
Происшествия

Серийный педофил из Сосновоборска надругался над 9-летним мальчиком

И получил 17 лет колонии строгого режима
Ася ЖУКОВА
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Серийный педофил из Сосновоборска надругался над 9-летним мальчиком.Серийный педофил из Сосновоборска надругался над 9-летним мальчиком.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Этот шокирующий случай произошел в Сосновоборске Красноярского края. Здесь 22-летний мужчина надругался над школьником, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

- Следствием и судом установлено: 20 октября 2017 года обвиняемый совершил сексуальное насилие в отношении 9-летнего мальчика, пришедшего к нему в гости, – рассказали следователи.

Вскоре о случившемся узнали взрослые. Подозреваемого взяли под стражу. На него завели уголовное дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление» (132, часть 5). То есть это было не первое его нападение на ребенка...

Максимальное наказание за такое – пожизненное заключение. На днях суд признал мужчину виновным. И вынес приговор: за насилие над мальчиком тот проведет 17 лет в колонии строгого режима.

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