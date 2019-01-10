Серийный педофил из Сосновоборска надругался над 9-летним мальчиком

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:39:39+03:00

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Этот шокирующий случай произошел в Сосновоборске Красноярского края. Здесь 22-летний мужчина надругался над школьником, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

- Следствием и судом установлено: 20 октября 2017 года обвиняемый совершил сексуальное насилие в отношении 9-летнего мальчика, пришедшего к нему в гости, – рассказали следователи.

Вскоре о случившемся узнали взрослые. Подозреваемого взяли под стражу. На него завели уголовное дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление» (132, часть 5). То есть это было не первое его нападение на ребенка...

Максимальное наказание за такое – пожизненное заключение. На днях суд признал мужчину виновным. И вынес приговор: за насилие над мальчиком тот проведет 17 лет в колонии строгого режима.