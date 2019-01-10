Повышение тарифов на проезд объяснили в мэрии Красноярска
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Красноярска прокомментировали в мэрии. На сегодняшнем брифинге заместитель главы города Владислав Логинов назвал такую меру вполне обоснованной.
Еще в прошлом году перевозчики просили поднять плату за проезд до 30 рублей. Но, по предварительным подсчетам минтранса, она должна составлять 26.
В ходе общения со СМИ вице-мэр Красноярска напомнил: тариф не менялся больше трех лет. Тогда как стоимость топлива постоянно росла. Если сдерживать увеличение тарифов, этот приведет к ухудшению условий провоза пассажиров.
По мнению Владислава Логинова, для разных категорий людей должны действовать дифференцированные тарифы. Все время ездишь по городу – покупай проездной. Если пользуешься общественным транспортом редко, будь готов заплатить немного больше.
Сколько теперь будет стоить поездка в автобусе, горожан пообещали проинформировать ближе к весне.