2019-01-10T11:14:21+03:00
Общество

Повышение тарифов на проезд объяснили в мэрии Красноярска

Цена поездки может вырасти с 22 до 26 рублей
Ася ЖУКОВА
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Повышение тарифов на проезд объяснили в мэрии Красноярска.Повышение тарифов на проезд объяснили в мэрии Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Красноярска прокомментировали в мэрии. На сегодняшнем брифинге заместитель главы города Владислав Логинов назвал такую меру вполне обоснованной.

Еще в прошлом году перевозчики просили поднять плату за проезд до 30 рублей. Но, по предварительным подсчетам минтранса, она должна составлять 26.

В ходе общения со СМИ вице-мэр Красноярска напомнил: тариф не менялся больше трех лет. Тогда как стоимость топлива постоянно росла. Если сдерживать увеличение тарифов, этот приведет к ухудшению условий провоза пассажиров.

По мнению Владислава Логинова, для разных категорий людей должны действовать дифференцированные тарифы. Все время ездишь по городу – покупай проездной. Если пользуешься общественным транспортом редко, будь готов заплатить немного больше.

Сколько теперь будет стоить поездка в автобусе, горожан пообещали проинформировать ближе к весне.

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