«Умную» систему управления движением запустят на всех улицах Красноярска

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:59:55+03:00

Уже в нынешнем году

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Новую систему управления движением внедрят на всех улицах Красноярска. Об этом рассказал в ходе брифинга заместитель главы города Владислав Логинов.

Напомним, на главных магистралях (в центре, на Свободном, Партизана Железняка) «умная» система заработала еще с октября. Сейчас автоматизированный комплекс отслеживает работу светофоров, фото- и видеооборудования. Все регулируется таким образом, чтобы максимально сократить пробки.

Предполагается, что в начале нынешнего года «интеллектуальная» система охватит весь Красноярск. Как главные улицы, так и второстепенные.

Однако, поскольку комплекс рассчитан главным образом на автомобилистов, пешеходам нужно к нему приспособиться. Не так давно, например, у некоторых светофоров в центре исчезла функция обратного отсчета. Говорят, таймер отвлекает водителей. А для пешеходов, напротив, это довольно удобно – всегда знаешь, стоит ли начинать переход через дорогу.

Отключат ли таймеры на других светофорах, пока не сообщается.