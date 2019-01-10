2019-01-10T10:35:36+03:00
Общество

Несколько улиц Красноярска перекрывают на неделю

Рассказываем, где и какие
Ася ЖУКОВА
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Несколько улиц в районе Сопки перекрывают на неделю.Несколько улиц в районе Сопки перекрывают на неделю.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с 13 по 20 января перекроют несколько улиц в районе кластера «Сопка» и не только. Какие участки ограничат для движения и парковки, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Итак, скоро на «Сопке» (Биатлонная,25Б) будут проводиться тестовые мероприятия Универсиады – этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду.

Чтобы обеспечить безопасность участников и гостей, схема движения транспорта изменится:

- Улицу Биатлонную (участок от Свободного до кластера «Сопка» и Академии биатлона) закроют для транспорта. Там появятся знаки «Движение запрещено». Ограничение действует с 18.00 13 января до 15.00 20 января;

- на парковке с восточной стороны гостиницы «АМАКС» (Матросова,2) установят знаки «Движение запрещено». На срок от 18.00 13 января до 15.00 20 января.

Кроме того, запретят стоянку и остановку транспорта на вышеназванных участках. А также на улице Дубровинского у здания № 80. Даты те же - с 18.00 13 января до 15.00 20 января.

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