Скопившийся в Красноярске мусор уберут к субботе

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:04:42+03:00

На ликвидацию завалов мусора в Красноярске дали три дня. Фото: Мария ЛЕНЦ

Проблема на особом контроле в минэкологии

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Завалы мусора в Красноярске должны ликвидировать за три рабочих дня. Такое поручение дал министр экологии края Владимир Часовитин.

Накануне он провел выездное совещание по вопросам вывоза мусора с левобережья. В нем приняли участие представители районов и регионального оператора зоны – ООО «Красноярская рециклинговая компания».

По словам министра, он категорически недоволен ситуацией. У оператора не была налажена связь с населением. Отсюда много повторных обращений. Кроме того, нет подвижек с вывозом крупногабаритного мусора.

- Работа по урегулированию процесса уже ведется, – отмечают в пресс-службе администрации края. – В ней задействованы УК, региональные операторы и главы районных администраций.

Организован call-центр, специалисты которого принимают заявки от жителей. На основе этих данных составляют маршруты для спецтранспорта по вывозу мусора.

Также Красноярская рециклинговая компания привлекла ещё одного подрядчика для уборки отходов вокруг контейнерных площадок.