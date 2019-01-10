2019-01-10T08:56:27+03:00
Происшествия

Дачница из Минусинского района засудила объявившего ее воровкой соседа

Мужчине пришлось заплатить больше 10 тысяч
Ася ЖУКОВА
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Дачница из Минусинского района засудила объявившего ее воровкой соседа.Дачница из Минусинского района засудила объявившего ее воровкой соседа.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Дачница из Минусинска Красноярского края засудила соседа, который на людях обозвал ее воровкой. Об этом случае рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

Как выяснилось, все произошло на общем собрании участников садового товарищества. Один из дачников публично обвинил женщину в краже электроэнергии. Оскорбившись, она подала в суд.

А там оказалось: никаких доказательств у мужчины нет. Так что иск удовлетворили. И постановили: сосед должен заплатить 10 тысяч рублей компенсации – за моральный вред.

- Но расплачиваться добровольно он не захотел, - сообщили представители ведомства. – Даже после того, как его предупредили: взыщем принудительно. Поскольку вовремя долг погашен не был, пристав обратил взыскание на пенсию мужчины.

В итоге ему пришлось заплатить и долг, и еще 7% от суммы – исполнительского сбора. За то, что не выполнил требования пристава.

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