О появлении мухи-переносчицы холеры предупреждают красноярцев

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:41:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Муха-горбатка, которая является переносчицей холеры, может появиться в Красноярске. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по краю.

По словам сотрудников, вредитель обычно поражает овощи и фрукты, а также муку, сыр, вяленую рыбу и сою. Он опасен для человека и животных.

Опасная муха добралась до Красноярска.Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew) опасный вредитель запасов и грибных культур. Заражает продукты питания, такие как бананы, сыр, дыня и многие другие. Личинки мухи-горбатки могут развиваться на широком спектре разлагающихся органических субстратов. Причем не только растительного, но и животного происхождения. В мире известны и описаны случаи факультативного заражения личинками Megaselia scalaris животных и человека. Двукрылый вредитель также служит транспортным средством для опасных инфекционных заболеваний, например, холеры. С 2014 года Megaselia scalaris включена в Перечень карантинных объектов РФ.

- Управление Россельхознадзора сообщает о систематическом выявлении в подкарантинной продукции (апельсины, мандарины, грейпфруты, груши, лимоны, огурцы, яблоки, торф), поступающей из Турции и Германии, многоядной мухи-горбатки. Она включена в перечень карантинных объектов, отсутствующих на территории Евразийского экономического союза.

Чтобы не допустить распространения горбатки, в управлении открыли горячую линию. Если вы заметите вредителя на рынке или в магазине, звоните (391) 226-69-04, в выходные и праздничные дни: 8-953-582-8412, 8-950-419-1657. Это важно!