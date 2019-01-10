Все выделенные полосы Красноярска заработают с 26 января
Стало известно, когда заработают все выделенные полосы в Красноярске. Они начнут действовать с 26 января, заявил на брифинге первый заместитель мэра Владислав Логинов. Так что проезд по выделенным полосам на личных авто окончательно запретят.
Напомним, они появились на дорогах Красноярска в прошлом году. Однако из-за введения таких полос заметно ухудшилась дорожная ситуация. Тем более на многих магистралях в тот момент шел ремонт. В конце концов, личным авто разрешили двигаться по выделенным полосам. Правда, временно. Скоро «выделенка» возвращается.
КОНКРЕТНО
В Красноярске 21 выделенная полоса
Действующие:
- Николаевский мост
- Октябрьский мост
- Ленина
- Маркса
- Белинского
- Партизана Железняка
- Металлургов (от Краснодарской до ДК Труда)
Заработают с 26 января:
- Тотмина
- Высотная
- Копылова
- Красной Армии
- Волочаевская
- Профсоюзов
- Шахтеров
- Игарская
- 9 Мая
- Калинина (от Бугача до разворотного кольца)
- Свободный
- Матросова
- Авиаторов
- Коммунальный мост