2019-01-10T08:20:52+03:00
Общество

Все выделенные полосы Красноярска заработают с 26 января

Автомобилисты, готовимся
Ася ЖУКОВА
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Все выделенные полосы Красноярска заработают с 26 января.Все выделенные полосы Красноярска заработают с 26 января.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно, когда заработают все выделенные полосы в Красноярске. Они начнут действовать с 26 января, заявил на брифинге первый заместитель мэра Владислав Логинов. Так что проезд по выделенным полосам на личных авто окончательно запретят.

Напомним, они появились на дорогах Красноярска в прошлом году. Однако из-за введения таких полос заметно ухудшилась дорожная ситуация. Тем более на многих магистралях в тот момент шел ремонт. В конце концов, личным авто разрешили двигаться по выделенным полосам. Правда, временно. Скоро «выделенка» возвращается.

КОНКРЕТНО

В Красноярске 21 выделенная полоса

Действующие:

- Николаевский мост

- Октябрьский мост

- Ленина

- Маркса

- Белинского

- Партизана Железняка

- Металлургов (от Краснодарской до ДК Труда)

Заработают с 26 января:

- Тотмина

- Высотная

- Копылова

- Красной Армии

- Волочаевская

- Профсоюзов

- Шахтеров

- Игарская

- 9 Мая

- Калинина (от Бугача до разворотного кольца)

- Свободный

- Матросова

- Авиаторов

- Коммунальный мост

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