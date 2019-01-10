Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Минусинске
Шесть человек – четверо детей и двое взрослых – пострадали при аварии в Минусинске Красноярского края. Она случилась вчера вечером, 9 января, на въезде в город, где пересекаются улицы Гагарина и Абаканская, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
По предварительным данным, 62-летний водитель Lada Granta выехал на перекресток на зеленый, собрался поворачивать налево. В тот момент прямо двигался ВАЗ-2114, которым управлял 35-летний мужчина. И Granta не уступила дорогу…
4 детей и 2 взрослых пострадали при аварии в Минусинске.
Произошел сильный удар. Двоих пассажиров Lada, мужчин 64 и 72 лет, с травмами увезли в больницу.
Дети были очень напуганы, но серьезных повреждений не получили. Благо, все они (12-летний подросток и двое шестилетних – в Granta и ребенок 7 лет – в ВАЗе) были пристегнуты. Поэтому беды удалось избежать.
Оба водителя не пострадали. Кстати, во время аварии они были трезвыми, показало освидетельствование. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют дорожные полицейские.