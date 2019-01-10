Крушили витрины палками: четверо в шарфах на лицах совершили дерзкий налет на ювелирный салон

10 Янв. 2019 2019-01-10T06:19:32+03:00

Четверо в шарфах на лицах совершили дерзкий налет на ювелирный салон в Солнечном. Фото и видео: МУ МВД России "Красноярское".

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Налетчики с перемотанными шарфами лицами ворвались в ювелирный салон микрорайона «Солнечный» в Красноярске. Один наставил обрез на продавца, другие начали крушить витрины металлическими штырями. Уворачиваясь от осколков, целыми платами швыряли золото в клетчатые хозяйственные сумки. Видео дерзкого налета опубликовали сегодня на сайте краевого главка. Все случилось днем – прямо под камерами.

- В октябре 2017 года неизвестные совершили разбойное нападение на ювелирный отдел в торговом центре Советского района, - рассказывают полицейские. – Похитив часть драгоценных изделий, они скрылись на автомобиле ВАЗ-2114. Чтобы их поймать, был введен план «Перехват».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/685579" frameborder="0"></iframe> Ограбление ювелирного в Красноярске.! другой источник

В итоге омоновцы и росгвардейцы на выезде из города скрутили подозреваемых. Ими оказались четверо мужчин от 25 лет до 31 года. У двоих были судимости. В их машине нашли похищенные украшения.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», максимальное наказание – 10 лет, - говорят в МУ МВД России «Красноярское». – Подозреваемых взяли под стражу. Сейчас расследование дела уже закончено. Скоро обвиняемые пойдут под суд.