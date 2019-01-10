2019-01-10T05:41:36+03:00
Общество

Средний возраст рожениц в Красноярске растет

Почти на 4 года
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Средний возраст рожениц в Красноярске растет.Средний возраст рожениц в Красноярске растет.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае женщины стали заметно позже обзаводиться детьми. Такую тенденцию заметили сотрудники Красноярскстата.

Накануне они представили свои наблюдения почти за 30 лет. И вот что обнаружилось. В среднем горожанки рожают позже, чем жительницы села. В 90-м году первые становились мамами, когда им было чуть больше 25. Вторые – незадолго до 25 лет.

В принципе, разница не такая ощутимая. Дальше – больше. А к 2017-м году возраст рожениц вырос. Причем заметно. Среди горожанок – до 29 лет, у деревенских жительниц - до 27.

К слову, специалисты считали не только первенцев, но всех детей, родившихся в конкретном году.

Примечательно, что подобная же закономерность действует в соседних Хакасии и Туве. Также средний возраст мамочек увеличивается, и сельчанки рожают раньше, чем горожанки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
О появлении мухи-переносчицы холеры предупреждают красноярцев
Все выделенные полосы Красноярска заработают с 26 января
Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Минусинске
Привлекалась 13 раз за год! Заехавшую на BMW на вантовый мост ради лайков оштрафуют на 2 тысячи
Крушили витрины палками: четверо в шарфах на лицах совершили дерзкий налет на ювелирный салон
Автовокзал Красноярска решено зачистить от павильонов
Труп в запертой квартире обнаружили шарыповские спасатели
В Красноярске мошенники продавали элитные квартиры по поддельным документам
Чиновницу из Емельяновского района вновь поймали на мошенничестве с землей
Житель Красноярска застрелил незнакомца ради машины: дали 19 лет
Под Красноярском заведующая детсада накупила игрушек на 75 тысяч, чтобы скрыть мошенничество
Приоритетами для Красноярска в 2019 году станут аквапарк и крематорий
Красноярска разбила голову на катке, а в медпункте Татышев-парка не оказалось носилок
В Красноярске за новогодние праздники на дорогах задержали 165 пьяных водителей