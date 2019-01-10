Средний возраст рожениц в Красноярске растет

10 Янв. 2019 2019-01-10T05:41:36+03:00

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В Красноярском крае женщины стали заметно позже обзаводиться детьми. Такую тенденцию заметили сотрудники Красноярскстата.

Накануне они представили свои наблюдения почти за 30 лет. И вот что обнаружилось. В среднем горожанки рожают позже, чем жительницы села. В 90-м году первые становились мамами, когда им было чуть больше 25. Вторые – незадолго до 25 лет.

В принципе, разница не такая ощутимая. Дальше – больше. А к 2017-м году возраст рожениц вырос. Причем заметно. Среди горожанок – до 29 лет, у деревенских жительниц - до 27.

К слову, специалисты считали не только первенцев, но всех детей, родившихся в конкретном году.

Примечательно, что подобная же закономерность действует в соседних Хакасии и Туве. Также средний возраст мамочек увеличивается, и сельчанки рожают раньше, чем горожанки.