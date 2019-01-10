Автовокзал Красноярска решено зачистить от павильонов

10 Янв. 2019 2019-01-10T04:56:37+03:00

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У автовокзала Красноярска решили снести павильоны. Цветастые ларьки начнут ликвидировать уже в конце следующей недели, поделился в своем Instagram руководитель Советского района Дмитрий Дмитриев.

По словам главы, территория возле автовокзала – из категории «Привет, 90-е!». Разноцветные и разностильные ларьки лепятся друг к другу. В то время как автовокзал (наряду с аэропортом и ЖД) – это ворота города, и выглядеть должен достойно. Так что через неделю сюда зайдет тяжелая техника, чтобы демонтировать конструкции.

- Спасибо, а то этот хаос уже раздражает, - поддержали главу пользователи. – Главное, чтобы у вокзала открылась столовая и магазин с нужными в дороге вещами. Ведь павильоны, которые пойдут под снос, по большей части – общепит.

Напомним, в Советском районе также приступили к демонтажу старого авиационного ангара. Раньше на его месте обещали открыть музей освоения Севера. Теперь планы изменились – здесь будет платная муниципальная парковка.