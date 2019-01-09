2019-01-09T17:11:32+03:00
Происшествия

В Красноярске мошенники продавали элитные квартиры по поддельным документам

Они не остановились даже перед убийством
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске мошенники продавали элитные квартиры по поддельным документамВ Красноярске мошенники продавали элитные квартиры по поддельным документамФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске группа мошенников продавала элитные квартиры без ведома их владельцев. В ней состояли 5 человек. Ради прибыли они не останавливались ни перед самоуправством, ни перед убийством.

В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили информацию. Преступники высматривали дорогие квартиры и особняки в Красноярске и на территории Емельяновского района. Затем снимали их в аренду, оформляли поддельные документы и продавали недвижимость покупателям, которые понятия не имели о криминальности сделок.

Проворачивая одну из таких афер, один из преступников допустил хищение имущества из арендованной квартиры. Узнав об этом, собственник обратился в полицию. Опасаясь, что подельник проговорится, когда его задержат, товарищи увезли его в Березовский район и там несколько дней держали взаперти на производственной базе. Затем убили.

Задержали преступников при продаже очередной квартиры. На суде все признали свою вину. И получили в зависимости от степени участия сроки от 6 до 13 лет колонии строгого и общего режима.

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