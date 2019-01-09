Чиновницу из Емельяновского района вновь поймали на мошенничестве с землей

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:12:21+03:00

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После проверки прокуратура Емельяновского района направила в суд очередное уголовное дело на бывшего руководителя администрации района. Ее подозревают в том, что она злоупотребила служебными полномочиями и распорядилась землей в корыстных целях.

В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что в бытность свою на посту, в период с ноября 2012 по август 2015 года, женщина предоставила своей дочери и зятю в аренду два земельных участка почти что на окраине Красноярска. Хотя ни дочь, ни зять при этом к категории льготников не принадлежат.

Затем, пользуясь своим служебным положением, чиновница продала муниципальную землю по цене всего 2,5 % от ее кадастровой стоимости. После этого супруги зарегистрировали право собственности, а потом сразу же продали участки по рыночной земле, получив солидную материальную выгоду.

Ранее, год назад, экс-руководителя администрации Емельяновского района уже признали виновной в аналогичном преступлении – она точно так же выделила земельные участки матери и мужу. Тогда суд назначил ей условное наказание.