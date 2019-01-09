2019-01-09T16:24:54+03:00
Происшествия

Житель Красноярска застрелил незнакомца ради машины: дали 19 лет

Его осудили по трем статьям
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярска застрелил незнакомца ради машины: дали 19 летЖитель Красноярска застрелил незнакомца ради машины: дали 19 летФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителя Красноярска признали виновным по трем статьям: за убийство из корыстных побуждений, за разбой в крупном размере и незаконное хранение огнестрельного оружия. По совокупности он получил 19 лет лишения свободы и отбывать наказание должен в колонии строгого режима.

Следствие длилось больше года. Несмотря на сложности, опытным сыщикам удалось установить картину преступления. В ночь с 27 на 28 июля 2017 года осужденный отдыхал на берегу Енисея на территории Березовского района. Недалеко от него расположился 34-летний житель города Енисейска. Общались ли они между собой, в пресс-службе краевого следственного комитата не уточнили.

Но развязка такого отдыха получилась трагической. Осужденный достал ружье и выстрелил в мужчину. От полученных ран тот скончался на месте. А осужденный забрал дорогой автомобиль и скрылся с места преступления.

Приговор суда в законную силу не вступил, у стороны защиты и обвинения имеется право на его обжалование в течение 10 суток.

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