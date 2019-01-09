9 Янв. 2019 2019-01-09T15:57:45+03:00

Под Красноярском заведующая детсада накупила игрушек на 75 тысяч, чтобы скрыть мошенничество Фото: Мария ЛЕНЦ

Она приняла на работу родственников и забирала у них зарплату

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В Емельяновском районе бывшая заведующая детским садом «Ладушки» ждет скорого суда. Расследование ее уголовного дела уже завершено, прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности. Схема преступления оказалась не новой: будучи руководителем учреждения, обвиняемая устроила на работу двух своих родственников и подругу. Один числился дворником, двое других – уборщицами помещений. На работе все трое не показывались, но зарплата им на счета поступала исправно. Однако все деньги забирала заведующая. И таким образом сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

Вскоре обвиняемая узнала, что прокуратура Емельяновского района собирается проводить проверку. И тогда, чтобы скрыть хищение, она накупила на 75 тысяч всяких вещей для нужд детского сада. Но старания в зачет не пошли.