2019-01-09T15:32:33+03:00
Общество

Приоритетами для Красноярска в 2019 году станут аквапарк и крематорий

Снос ветхого жилья и строительство садиков также никто не отменяет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Приоритетами для Красноярска в 2019 году станут аквапарк и крематорийПриоритетами для Красноярска в 2019 году станут аквапарк и крематорийФото: Мария ЛЕНЦ
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Приоритетами для Красноярска в 2019 году станут продолжение реализации проекта строительства аквапарка и создания крематория. Об этом сегодня на селекторном совещании в администрации города рассказал мэр Сергей Еремин. Кроме того, добавил он, среди ключевых задач – снос ветхого и аварийного жилья и обустройство общественных пространств. В частности, предстоит начать обновление правобережной набережной Енисея в районе Коммунального моста. И привести в порядок около 150 дворовых территорий.

Ну, и главными на ближайшие три года остаются социальные проекты – это строительство школ и детских садов. Уже согласовано финансирование на приобретение 5 новых школ и 8 детских садов в строящихся микрорайонах. Планируется привлечь средства из краевого и федерального бюджетов на строительство или приобретение еще 11 детских садов.

Напомним, что сегодня на селекторном совещании также обсудили проблему мусора, скопившегося в городе в минувшие праздничные дни.

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