Красноярска разбила голову на катке, а в медпункте Татышев-парка не оказалось носилок

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:52:22+03:00

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В Красноярске на катке, расположенном на острове Татышев, девушка после неосторожного движения упала на лед и разбила голову. Очевидцы говорят, что у нее начались судороги, изо рта пошла кровь, а лицо стало синеть. Ее тут же окружили люди, чтобы оказать помощь. Но все были на коньках. Кто-то помчался в травмпункт, он находится у главной аллеи, в теплом комплексе. Но в медпункте никого не оказалось. И даже носилок не нашли, чтобы принести пострадавшую.

«Отправили мужиков за носилками. Они прибегают и говорят, что носилок там нет, ничего нет. И вот, тогда они на свой страх и риск, как бы взяли ее впятером – сами чуть не упали. Так и довезли ее до медпункта, где она лежала до момента приезда скорой, – рассказала Новостям ТВК очевидец Алена Силич.

В Центре реализации социальных проектов прокомментировали, что первую помощь девушке оказали на месте, затем ее увезли на «скорой» в краевую больницу. А вот почему в медпункте не оказалось носилок – этот вопрос выясняется.