В Красноярске за новогодние праздники на дорогах задержали 165 пьяных водителей

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:18:38+03:00

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В Красноярске за новогодние праздники на дорогах задержали 165 любителей пьяной езды. Причем 20 из них, видимо решив, что им больше в жизни нечего терять, сделали это повторно. Некоторые лихие парни и вовсе посчитали, что на раз могут уйти от погони и пытались скрыться от дорожных полицейских. Но сделали только хуже себе.

Так, в ночь с 6 на 7 января на Свердловской водитель «Ниссана» не выполнил требование госавтоинспектора остановиться и прибавил газу. Задержали его на улице Подъемной. Алкотест показал 0,85 промилле. В наказание лихача арестовали на 8 суток. Учитывая, что в нетрезвом виде он попался уже второй раз, ему грозит уголовная ответственность и лишение водительских прав надолго.

В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что на протяжении всех праздничных дней наряды ДПС несли усиленное дежурство, провели рейд «Нетрезвый водитель». И большинство автомобилистов, которые останавливали для проверки, относились к этому с пониманием.