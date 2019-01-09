Жителям Красноярского края увеличили социальные выплаты: какие и насколько

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:56:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае с 1 января 2019 года увеличили социальные выплаты и пособия различным категориям граждан. Такую информацию опубликовало министерство социальной политики региона.

Так, размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) с учетом индексации для ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных составляет 454 рубля, а для ветеранов труда края – 334 рубля.

Краевой материнский капитал (он выплачивается при рождении / усыновлении третьего и последующего ребенка) с учетом индексации равен 142 287 рублей. Единовременное пособие при рождении в семье одновременно двух и более детей – 53 983,6 рублей на каждого ребенка.

Министр соцполитики Ирина Пастухова рассказала, что в крае ежемесячные денежные выплаты получают более 600 тысяч человек. Это ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, ветераны труда края, родители и вдовы погибших военнослужащих, пенсионеры без льготного статуса, а также семьи с детьми. На социальную поддержку этих категорий в 2019 году в краевом бюджете предусмотрено 17,5 миллиардов рублей.