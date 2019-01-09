2019-01-09T12:32:07+03:00
Общество

Туристов приглашают в Красноярск отдохнуть во время Универсиады за 343 тысячи рублей

По системе «все включено»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Туристов приглашают в Красноярск отдохнуть во время Универсиады за 343 тысячи рублейТуристов приглашают в Красноярск отдохнуть во время Универсиады за 343 тысячи рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Туристов приглашают в Красноярск отдохнуть во время Универсиады по системе «все включено». Цена такого турпакета может достигать 343 тысяч рублей – в зависимости от комплекса услуг. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службы дирекции Универсиады.

Базовый пакет гостеприимства изначально включает: доставку из аэропорта в Красноярск, четыре дня проживания – можно в хостеле, а можно и в лучшей гостинице города. Два билета в день на спортивные соревнования, по выбору. А также экскурсии по краевому центру. Туристы могут заказать себе столик в ресторане, посетить увеселительное заведение, попросить доставку сувениров Универсиады «на дом». А иностранцы могут дополнительно запросить сопровождение атташе и медицинскую страховку. Одним словом: за ваши деньги – любое желание. Минимальная цена – 13 тысяч, максимальная – 343 тысячи.

Пакеты гостеприимства предлагает клуб путешествий «Дюла-тур». Там прогнозируют, что услугой воспользуются не менее 1000 туристов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске за новогодние праздники на дорогах задержали 165 пьяных водителей
Жителям Красноярского края увеличили социальные выплаты: какие и насколько
В первую неделю 2019 года в Красноярске родились 330 малышей
Жительница Красноярска заехала на BMW на вантовый мост ради лайков в соцсетях
В Красноярске за выходные было вывезено более 3,5 тысяч тонн мусора
Туристку с обмороженными ногами вынесли красноярские спасатели со «Столбов»
В Красноярске мебельного мошенника осудили на полтора года
Минтранс назвал новую стоимость проезда в красноярских маршрутках – 26 рублей
В красноярском зоопарке сняли панорамное видео из жизни сурикатов
Это просто безобразие какое-то: красноярцев возмутили новые адресные таблички в центре города
В Хакасии при пожаре погибли три пожилых человека
Праздник закончился – елки долой: красноярцы начали выбрасывать новогодние деревья
В Норильске владелец магазина вывел из терпения жителей дома
Красноярский «Поезд здоровья» отправляется в первый рейс нового 2019 года
Заброшенный авиационный ангар на красноярской Взлетке начали сносить
С четверга в Красноярск нагрянут 20-градусные морозы
Каток в Татышев-парке Красноярска закроют 9 января
Появилось видео спасения людей из горящей квартиры в Норильске инспекторами ДПС
«Ипполит нынче не тот»: утопивший джип в протоке Енисея позабавил соцсети
Мусорный коллапс в Шарыпове: с 9 января из домов могут перестать вывозить отходы