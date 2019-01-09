Туристов приглашают в Красноярск отдохнуть во время Универсиады за 343 тысячи рублей

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:32:07+03:00

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Туристов приглашают в Красноярск отдохнуть во время Универсиады по системе «все включено». Цена такого турпакета может достигать 343 тысяч рублей – в зависимости от комплекса услуг. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службы дирекции Универсиады.

Базовый пакет гостеприимства изначально включает: доставку из аэропорта в Красноярск, четыре дня проживания – можно в хостеле, а можно и в лучшей гостинице города. Два билета в день на спортивные соревнования, по выбору. А также экскурсии по краевому центру. Туристы могут заказать себе столик в ресторане, посетить увеселительное заведение, попросить доставку сувениров Универсиады «на дом». А иностранцы могут дополнительно запросить сопровождение атташе и медицинскую страховку. Одним словом: за ваши деньги – любое желание. Минимальная цена – 13 тысяч, максимальная – 343 тысячи.

Пакеты гостеприимства предлагает клуб путешествий «Дюла-тур». Там прогнозируют, что услугой воспользуются не менее 1000 туристов.