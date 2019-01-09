2019-01-09T12:06:02+03:00
Общество

В первую неделю 2019 года в Красноярске родились 330 малышей

А в травмпунктах принимали до 500 пациентов в сутки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В первую неделю 2019 года в Красноярске родились 330 малышейВ первую неделю 2019 года в Красноярске родились 330 малышейФото: Мария ЛЕНЦ
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В первую неделю 2019 года во всех красноярских родильных домах, включая перинатальный центр, родилось 330 малышей. Причем мальчишек больше, чем девчонок. В Ачинском перинатальном центре показатели скромнее – 48 малышей, а в Норильском перинатальном – 23.

В целом, по информации пресс-службы краевого министерства здравоохранения, нынешние новогодние каникулы получились относительно спокойными. Например, в травмпунктах краевого центра принимали в среднем до 500 пациентов в сутки – как и в любой другой день.

Бригады скорой помощи Красноярска выехали на 13 109 вызовов (всего за праздники более 18 тысяч), в сутки регистрировалось до 2 тысяч обращений. Из общего числа обратившихся около 4 тысяч – пациенты с симптомами ОРВИ. Около 10 процентов вызовов так называемые пустые выезды.

А вот информация краевой службы медицины катастроф: с 31 декабря по 7 января к ним обратились с жалобами на переохлаждения и обморожения 74 жителя края, из них пятеро детей. Амбулаторная помощь оказана 50 пациентам, 22 потребовалась госпитализация.

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