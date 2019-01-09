2019-01-09T10:57:38+03:00
Общество

В Красноярске за выходные было вывезено более 3,5 тысяч тонн мусора

Такие данные приводит городская мэрия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске за выходные было вывезено более 3,5 тысяч тонн мусораВ Красноярске за выходные было вывезено более 3,5 тысяч тонн мусораФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске за минувшие выходные было вывезено более 3,5 тысяч тонн мусора. Такие данные опубликовала администрация города на своем сайте. Сегодня, 9 января, в первый рабочий день, там состоялось селекторное совещание, где руководство города в числе первых обсудило вопрос по ТБО.

Глава города Сергей Еремин отметил, что ключевая ответственность за вывоз мусора лежит на краевом министерстве экологии и рационального природопользования. Но и мэрия не должна оставаться от этого в стороне.

- В праздники я регулярно инспектировал территорию города, был в Черемушках, в Советском районе, Железнодорожном, Октябрьском, Свердловском. На левобережье вопрос по вывозу мусора стоит острее. После штаба и всех предпринятых мер удалось избежать режима ЧС. Наша задача на текущий момент – силами муниципальных предприятий оказать техническую помощь региональным операторам и компаниям, которые занимаются вывозом бытовых отходов, чтобы оперативно убрать мусор, скопившийся на площадках временного хранения, а это – порядка 450 тонн, - сказал Сергей Еремин.

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