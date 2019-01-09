2019-01-09T10:19:31+03:00
Происшествия

Туристку с обмороженными ногами вынесли красноярские спасатели со «Столбов»

Девушка не могла самостоятельно передвигаться
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Туристку с обмороженными ногами вынесли красноярские спасатели со «Столбов»Туристку с обмороженными ногами вынесли красноярские спасатели со «Столбов»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Туристку с обмороженными ногами эвакуировали накануне спасатели с территории красноярских «Столбов». В КГКУ «Спасатель» рассказали, что к ним поступил сигнал от матери девушки. Женщина позвонила в экстренную службу и попросила помочь дочери – та не могла самостоятельно идти, испытывала сильную боль в ступнях.

Дежурившие спасатели отыскали туристок. Девушке оказали первую помочь. Затем доставили их с матерью до автобусной остановки на улице Свердловской, откуда они смогли самостоятельно уехать домой.

Напомним, что сотрудникам МЧС приходится чуть ли не ежедневно помогать туристам, попавшим в сложную ситуацию на «Столбах». Например, 5 января они помогли заблудившейся туристке выйти из леса.

К слову, в праздничные дни – с 31 декабря по 3 января – вход на заповедную территорию был закрыт для всех туристов. Возможно, благодаря этому удалось избежать многих неприятностей.

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