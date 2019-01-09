2019-01-09T09:32:21+03:00
Происшествия

В Красноярске мебельного мошенника осудили на полтора года

Он выманил у клиентки 170 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске мебельного мошенника осудили на полтора годаВ Красноярске мебельного мошенника осудили на полтора годаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске мебельного мошенника осудили на полтора года. Правда, отбывать их он будет условно. Суд посчитал, что на первый раз такого наказания достаточно, чтобы искупить свою вину. Что же натворил осужденный?

Как оказалось, он незаконно обогатился за счет жительницы Красноярска. Все началось с того, что 33-летний мужчина разместил в интернете объявление об изготовлении и установки кухонной мебели. Потерпевшая позвонила ему по указанному телефону. Договорились о встрече. Мошенник приехал к ней домой, сделал замеры, составили договор. Заказчица внесла предоплату – 48 тысяч рублей.

«А не хотите ли заодно изготовить кухонный «фартук», - предложил «мастер». И заодно намекнул, что может достать бытовую технику недорого. Заказчица тут же выложила ему 11 тысяч за «фартук» и 110 – за технику. Итого – 170 тысяч рублей.

В указанные сроки заказ мужчина не выполнил, на звонки заказчицы не отвечал. Она отправилась в полицию – и все закончилось судом, рассказали в пресс-службе красноярской полиции.

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