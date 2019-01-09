2019-01-09T08:55:36+03:00
Общество

Минтранс назвал новую стоимость проезда в красноярских маршрутках – 26 рублей

Повышение цены сразу на 4 рубля чиновники назвали объективной необходимостью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Минтранс назвал новую стоимость проезда в красноярских маршрутках – 26 рублейМинтранс назвал новую стоимость проезда в красноярских маршрутках – 26 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Министерство транспорта края рассчитало стоимость проезда в маршрутках Красноярская. По мнению чиновников, которые производили, а затем согласовывали расчеты, цена в 26 рублей должна устроить перевозчика. Таким образом рентабельность автопредприятий повысится и убытки уменьшатся, сообщают «Городские новости» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства края.

Разговоры о повышении тарифов продолжаются несколько месяцев. Звучали разные суммы, некоторые перевозчики и вовсе требовали установить цену на проезд в 30 рублей. Однако горожане надеялись, что разница составит 2 – 3 рубля, не более. А получилось, что все 4.

Новый тариф еще в стадии обсуждения. В силу он вступит только с марта этого года. А пока что перевозчики, что называется, жмут на все педали, чтобы отстаивать свои интересы. Например, с 1 января они отменили скидку по транспортной карте в 1 рубль. Правда, властям удалось вернуть ее с 1 февраля. Но, как говорится, до февраля еще дожить надо. А пока что пассажиры автобусов по-прежнему жалуются на качество обслуживания.

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