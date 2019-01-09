В красноярском зоопарке сняли панорамное видео из жизни сурикатов

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:29:19+03:00

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Сотрудники красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» сняли видео из жизни сурикатов. Причем не простое, а панорамное – на 360 градусов. Стоит навести на видео курсор и подвигать его налево – направо или вверх – вниз и можно увидеть обстановку все уголки вольера.

Почему именно на сурикатах была опробована новая камера? Вы только посмотрите на них – это шустрые, неугомонные «энерджайзеры», постоянно любопытные. Камеру они восприняли со свойственным им энтузиазмом и принялись изучать ее, да так, что в конце концов повалили ее.

Представитель зоопарка Олег Чипура сообщил, что собирается продолжить съемки животных панорамной камерой. И предлагает красноярцам самим выбрать, кого бы они хотели увидеть – тигров, белых медведей или кого-нибудь из приматов. Кстати, по его словам, лучшее видео получается, когда животное находится на расстоянии от камеры не ближе, чем на полметра.