2019-01-09T08:29:19+03:00
Дом. Семья

В красноярском зоопарке сняли панорамное видео из жизни сурикатов

Забавные зверьки смешно реагировали на камеру [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В красноярском зоопарке сняли панорамное видео из жизни сурикатов. Стоп-кадр видеоВ красноярском зоопарке сняли панорамное видео из жизни сурикатов. Стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

Сотрудники красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» сняли видео из жизни сурикатов. Причем не простое, а панорамное – на 360 градусов. Стоит навести на видео курсор и подвигать его налево – направо или вверх – вниз и можно увидеть обстановку все уголки вольера.

Почему именно на сурикатах была опробована новая камера? Вы только посмотрите на них – это шустрые, неугомонные «энерджайзеры», постоянно любопытные. Камеру они восприняли со свойственным им энтузиазмом и принялись изучать ее, да так, что в конце концов повалили ее.

Представитель зоопарка Олег Чипура сообщил, что собирается продолжить съемки животных панорамной камерой. И предлагает красноярцам самим выбрать, кого бы они хотели увидеть – тигров, белых медведей или кого-нибудь из приматов. Кстати, по его словам, лучшее видео получается, когда животное находится на расстоянии от камеры не ближе, чем на полметра.

В красноярском зоопарке сняли панорамное видео из жизни сурикатов.#роевручей #roevruchey Создано с помощью Gear 360 ActionDirector

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске мебельного мошенника осудили на полтора года
Минтранс назвал новую стоимость проезда в красноярских маршрутках – 26 рублей
Это просто безобразие какое-то: красноярцев возмутили новые адресные таблички в центре города
В Хакасии при пожаре погибли три пожилых человека
Праздник закончился – елки долой: красноярцы начали выбрасывать новогодние деревья
В Норильске владелец магазина вывел из терпения жителей дома
Красноярский «Поезд здоровья» отправляется в первый рейс нового 2019 года
Заброшенный авиационный ангар на красноярской Взлетке начали сносить
С четверга в Красноярск нагрянут 20-градусные морозы
Каток в Татышев-парке Красноярска закроют 9 января
Появилось видео спасения людей из горящей квартиры в Норильске инспекторами ДПС
«Ипполит нынче не тот»: утопивший джип в протоке Енисея позабавил соцсети
Мусорный коллапс в Шарыпове: с 9 января из домов могут перестать вывозить отходы