Это просто безобразие какое-то: красноярцев возмутили новые адресные таблички в центре города

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:13:19+03:00

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«Это просто безобразие какое-то» – возмущаются красноярцы при виде новых адресных табличек, которые появились в центре Красноярска, в частности на проспекте Мира. Негодование вызывает не столько дизайн адресников (хотя к нему тоже есть претензии), а то, как их прикрепили. Когда сняли старые таблички, после них остались контрастные контуры. И вот на эти контуры в аккурат привинтили новые указатели меньшего размера. Из-за этого адресники выглядят, мягко говоря, неопрятно.

Когда в соцсетях уже поднялась волна возмущения, главный архитектор «Красноярскгражданпроекта» Антон Шаталов прокомментировал это. По его словам, нужно было успеть смонтировать таблички до нового года – таковы были условия контракта. А что остались следы от старых – это потому, что красить стены в мороз нельзя. Как только температура будет выше -10 градусов, рабочие вернутся и закрасят все погрешности.

Претензии есть и к дизайну, и к исполнению новых адресниковФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ