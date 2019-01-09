2019-01-09T09:13:19+03:00
Общество

Это просто безобразие какое-то: красноярцев возмутили новые адресные таблички в центре города

Новые повесили, а следы от старых не закрасили
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Это просто безобразие какое-то: красноярцев возмутили новые адресные таблички в центре городаЭто просто безобразие какое-то: красноярцев возмутили новые адресные таблички в центре городаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

«Это просто безобразие какое-то» – возмущаются красноярцы при виде новых адресных табличек, которые появились в центре Красноярска, в частности на проспекте Мира. Негодование вызывает не столько дизайн адресников (хотя к нему тоже есть претензии), а то, как их прикрепили. Когда сняли старые таблички, после них остались контрастные контуры. И вот на эти контуры в аккурат привинтили новые указатели меньшего размера. Из-за этого адресники выглядят, мягко говоря, неопрятно.

Когда в соцсетях уже поднялась волна возмущения, главный архитектор «Красноярскгражданпроекта» Антон Шаталов прокомментировал это. По его словам, нужно было успеть смонтировать таблички до нового года – таковы были условия контракта. А что остались следы от старых – это потому, что красить стены в мороз нельзя. Как только температура будет выше -10 градусов, рабочие вернутся и закрасят все погрешности.

Претензии есть и к дизайну, и к исполнению новых адресников Фото: Мария ЛЕНЦ

Претензии есть и к дизайну, и к исполнению новых адресниковФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске мебельного мошенника осудили на полтора года
Минтранс назвал новую стоимость проезда в красноярских маршрутках – 26 рублей
В красноярском зоопарке сняли панорамное видео из жизни сурикатов
В Хакасии при пожаре погибли три пожилых человека
Праздник закончился – елки долой: красноярцы начали выбрасывать новогодние деревья
В Норильске владелец магазина вывел из терпения жителей дома
Красноярский «Поезд здоровья» отправляется в первый рейс нового 2019 года
Заброшенный авиационный ангар на красноярской Взлетке начали сносить
С четверга в Красноярск нагрянут 20-градусные морозы
Каток в Татышев-парке Красноярска закроют 9 января
Появилось видео спасения людей из горящей квартиры в Норильске инспекторами ДПС
«Ипполит нынче не тот»: утопивший джип в протоке Енисея позабавил соцсети
Мусорный коллапс в Шарыпове: с 9 января из домов могут перестать вывозить отходы