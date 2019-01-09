2019-01-09T05:57:16+03:00
Происшествия

В Хакасии при пожаре погибли три пожилых человека

Дознаватели устанавливают причину возгорания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии при пожаре погибли три пожилых человекаВ Хакасии при пожаре погибли три пожилых человекаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Абакане накануне, 8 января, при пожаре погибли три человека. В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Хакасии «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что сообщение поступило на пульт диспетчера утром в 9:43, очевидцы рассказали, что в частном секторе вовсю горит жилой дом.

Буквально через три минуты пожарные расчеты уже были на месте. Из-под крыши дома шел сильный дым, внутри было задымление. На полную ликвидацию пожара понадобилось менее часа. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Когда огонь потушили, внутри нашли тела трех погибших. Это 88-летня женщина и двое мужчин 68-ми и 63-х лет. Причину пожара устанавливают дознаватели пожнадзора.

По словам специалистов МЧС, за прошедшие праздничные дни в Хакасии произошли 44 пожара. В основном горело жилье – 17 случаев, 12 раз пожарные тушили мусор, 7 раз надворные постройки, 3 раза бани. Огнем повреждены три автомобиля. Чаще всего пожары случались из-за недосмотра за печным отоплением – 12 раз. Замыкание проводки и электроприборов привело к пожару 8 раз. Спасено 15 человек, погибли 6 и еще 6 пострадали.

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