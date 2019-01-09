2019-01-09T05:30:55+03:00
Общество

Праздник закончился – елки долой: красноярцы начали выбрасывать новогодние деревья

Коммунальщикам работы прибавилось
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Праздник закончился – елки долой: красноярцы начали выбрасывать новогодние деревьяПраздник закончился – елки долой: красноярцы начали выбрасывать новогодние деревьяФото: Мария ЛЕНЦ
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Праздник завершился: сегодня, 9 января, основная часть населения страны вышла на работу. Чтобы окончательно встряхнуться, многие красноярцы накануне привели свои квартиры в порядок и убрали все, что напоминало им о празднике. И первым делом – елки. Увидеть лес облезлых елочек с остатками мишуры возле мусорных баков в эти дни – таким зрелище уже никого не удивишь. Так что дворникам приходится постоянно отслеживать, чтобы мусороперевозчики вовремя вывезли их.

Между тем, в городе по прежнему наблюдается мусорный коллапс. Особенно плохо дела обстоят на левобережье, где оператор не справился с организацией вывоза мусора на полигоны. На каникулах, 6 января, в мэрии собрался экстренный штаб по решению проблемы, на нем даже заявили, что очистят город за два дня. Но красноярцы по прежнему критикуют местные власти, выкладывая в соцсетях фотографии мусорных куч во дворах.

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