В Норильске владелец магазина вывел из терпения жителей дома

9 Янв. 2019 2019-01-09T05:13:35+03:00

Они пожаловались на него куда надо

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В Норильске владелец магазина с говорящим названием «Океан» вывел из терпения жильцом многоэтажного дома. Магазин находится на первом этаже здания. Для сохранности скоропортящейся продукции оборудован мощной морозильной камерой. Именно компрессорно-конденсатная установка этой камеры доставляла жильцам неудобство – она шумела так, что невозможно было уснуть по ночам.

Жильцы несколько раз обращались к сотрудникам магазина с жалобой на шум, но те лишь разводили руками. И когда терпение у людей кончилось, они написали жалобу в Роспотребнадзор, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ведомстве. Надзорный орган инициировал проверку – факты подтвердились: уровень шума ухудшает условия проживания в доме, превышает предельно допустимые санитарные нормы. Индивидуальному предпринимателю выписали штраф – 1000 рублей и выдали предписание: устранить нарушение.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Красноярске по многочисленным жалобам жильцов закрылся фермерский магазин, расположенный на первом этаже многоэтажки.