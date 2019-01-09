2019-01-09T04:26:46+03:00
Общество

Красноярский «Поезд здоровья» отправляется в первый рейс нового 2019 года

Список станций, куда направится «Св. Лука»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский «Поезд здоровья» отправляется в первый рейс нового 2019 года. Фото Красноярской железной дорогиКрасноярский «Поезд здоровья» отправляется в первый рейс нового 2019 года. Фото Красноярской железной дороги
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Красноярский передвижной консультационно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» уходит на зимние каникулы. Чтобы после нового года продолжить свою работу. В свой первый в 2019 году маршрут он направится на север от Красноярска, сообщает краевой минздрав.

Расписание работы на станциях:

- Большая Кеть – 15 января;

- Пировская – 16 – 17 января;

- Абалаково – 18 января;

- Лесосибирск – 19 – 22 января;

- Малая Кеть – 23 января;

- Суриково – 24 – 26 января;

- Кытат – 27 – 28 января.

Поезд состоит из девяти вагонов, в которых установлено современное оборудование. В составе поезда есть рентгенкабинет, кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, лаборатория, эндоскопический, стоматологический урологический и хирургический кабинеты. А также подразделение телемедицинского консультирования.

График работы поезда на станциях с 8-00 до 18-00 ч. Для записи на прием нужно иметь паспорт, страховой полис, выписки из медицинских карт.

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