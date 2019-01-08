2019-01-08T14:24:13+03:00
Общество

Заброшенный авиационный ангар на красноярской Взлетке начали сносить

Что будет на его месте, пока неизвестно
Ася ЖУКОВА
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Заброшенный авиационный ангар на красноярской Взлетке начали сносить. Фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ, Instagram.Заброшенный авиационный ангар на красноярской Взлетке начали сносить. Фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ, Instagram.
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В Красноярске начался снос заброшенного самолетного ангара на перекрестке улиц Взлетной и Октябрьской. Об этом сообщил глава Советского района Дмитрий Дмитриев в своем Instagram. На площадку, где высится сооружение, принадлежавшее когда-то «старому» аэропорту, уже зашла тяжелая техника.

По словам Дмитриева, ангар уберут в ближайшее время. А вот что будет на его месте, пока неизвестно. Пользователи комментируют:

- На его месте вырастет новая высотка 25-этажная?

- Можно было там организовать галерею.

- На его месте пока будет парковка, возможно платная, но муниципальная.

- Надеюсь, моя мечта о бассейне на этом месте когда-нибудь станет реальностью! Но за снос - спасибо!

- Могли бы и арт-объект сделать. С художественными галереями и музыкальными школами.

- Вроде музей собирались делать?

Напомним, весной 2016-го была информация, что ангар превратят в музей освоения русского Севера. И одним из его экспонатов станет найденный на Таймыре американский самолет «Дуглас».

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На Взлетке, недалеко от перекрестка Взлетной и Октябрьской на месте давно заброшенного ангара появится музей освоения Севера. В музее обещают сделать несколько интересных экспозиций посвященных Великому Северному пути, освоению Енисейского Севера, трассе Аляска-Сибирь, Кроме того, здесь будет и зал славы в честь русских путешественников и героев полярной авиации. (Подробности).

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